Trump boos op Macron om digitaks en dreigt nu Franse wijn zwaarder te belasten

Wijn

In 2018 verkocht Frankrijk voor ruim 3,2 miljard euro aan wijnen in de VS, bijna een kwart van de totale wijnexport in het land. Daarmee is de VS de belangrijkste importeur van wijn en sterke drank uit Frankrijk. Toch lijken de Fransen niet onder de indruk van het dreigement. Minister van Economie Bruno Le Maire heeft laten weten dat de ‘universele belasting van digitale activiteiten een uitdaging is die ons allen aangaat’. ,,We willen daarom een akkoord sluiten binnen de kaders van de G7 en de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Maar tot het zover is, zal Frankrijk op nationaal niveau beslissingen nemen.’’