Trump brengt onverwacht bezoek aan Amerikaanse troepen in Irak

Het gonsde al van de geruchten dat Trump niet in het Witte Huis verbleef, omdat hij al uren niet had getweet. Op foto’s verspreid door persbureau Reuters poseerden de president en de first lady met de militairen.

Trump had eerder gezegd dat hij binnenkort Afghanistan zou bezoeken, maar over Irak hield hij zich stil. Het bezoek volgt enkele dagen nadat de president had aangekondigd dat hij de Amerikaanse troepen uit Syrië terug zou trekken. Trump kreeg in het verleden vaak kritiek omdat hij de troepen nooit in de frontlinie heeft bezocht. Zelf zij hij tegen persbureau AP dat hij het bezoek aan Amerikaanse militairen in strijdgebied niet ‘overdreven nodig’ vond.