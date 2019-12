'Trump denkt na over vervanger Mike Pompeo'

Nederlan­der (49) krijgt twee jaar cel voor drugsfei­ten in huurhuis Cambodja

22:43 Een rechtbank in Cambodja heeft een Nederlandse toerist veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens het gebruiken en distribueren van drugs. Harry P. (49) werd in mei gearresteerd in zijn huurwoning in Chamkarmon, het meest zuidelijke district van de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh.