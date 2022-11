Trump doet opnieuw een gooi naar het Witte Huis

Donald Trump gaat het nog een keer proberen: hij is nu al begonnen aan een nieuwe campagne voor de presidentsverkiezingen in 2024. ,,Om Amerika weer groots en glorieus te maken kondig ik vanavond mijn kandidatuur aan voor het presidentschap,” sprak Trump in de balzaal van zijn resort Mar-a-lago in Florida.

Hij meldde zich dinsdag (lokale tijd) ook officieel bij de kiesraad. Na maanden van hints gaat de man die tweemaal bijna afgezet werd en probeerde op het pluche te blijven na verloren verkiezingen dus echt opnieuw een gooi naar het Witte Huis doen.

Trump trapte af met een speech van een uur waarin hij een rooskleurig beeld schetste van zijn vier jaar als president, waarin de economie overwegend goed draaide. ,,Onder ons leiderschap waren we een geweldige en glorieuze natie”, zei Trump over zijn regering. “Maar nu zijn we een natie in verval. We zijn een falende natie.”

Hij schetste een duister beeld van een land dat ten onder zou gaan aan hoge benzineprijzen, immigratie en criminaliteit, vergelijkbaar met de speeches die hij in 2016 en 2020 hield. Net als in die eerdere campagnes zet hij zichzelf neer als de man die de Amerikanen zal redden. In de afgelopen maanden klaagde hij nog veel over vermeende fraude in de presidentsverkiezingen die hij verloor, maar dat onderwerp liet hij nu opvallend genoeg rusten. “Amerika’s comeback begint nu.”

Vroege aftrap

Het is een ongewoon vroege aftrap. Zijn adviseurs raadden die nog af, omdat het een zeer slecht moment is. De partij moet zich kunnen richten op een tweede ronde in de senaatsverkiezing in de staat Georgia, volgende maand. De naam Trump schrikt zwevende kiezers af, hebben Republikeinen gemerkt.

Bovendien staat de oud-president zwakker dan ooit. Kandidaten uit zijn stal presteerden vorige week in de Congresverkiezingen zo tegenvallend, dat in rechts Amerika nu volop stemmen opgaan om het tijdperk Trump definitief te beëindigen en een nieuwe koers te varen.

Maar hij stond al maanden te trappelen om weer op campagne te gaan en en beloofde net voor de tegenvallende verkiezingsronde al een grootse aankondiging. Die weer afblazen zou een afgang zijn. Trump kiest zoals altijd de aanval, als hij in de verdediging wordt gedrukt. Hij is onderwerp van meerdere strafrechtelijke onderzoeken, en een gooi naar het presidentschap zal het voor justitie moeilijker maken hem te vervolgen, weet hij.

Verloren verkiezingen

Maar succes is geenszins verzekerd. Goedbeschouwd, zeggen ook partijgenoten nu hardop, heeft Trump een reeks verkiezingen op rij verloren. In 2016 werd hij president, maar haalde hij een minderheid van de stemmen. Zijn partij verloor onder zijn leiding vervolgens terrein in de Congresverkiezingen van 2018, hij verloor de presidentsverkiezingen van 2020, en vorige week verloren de protegés voor wie hij op campagne ging opnieuw.

Er komen eerst nog voorverkiezingen aan. Uiteindelijk bepalen Amerikanen die zijn geregistreerd als Republikeins kiezer wie de kandidaat van bun partij wordt. In zulke voorverkiezingen stemmen vooral loyale partijtijgers, en in die kringen doen extremen het vaak goed - zo kwam Trump in de aanloop naar 2016 ook bovendrijven. In hele vroege peilingen - die nog weinig over de einduitslag zeggen - is Florida’s gouverneur Ron DeSantis echter populairder dan Trump.