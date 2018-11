Trump dreigt Democraten met tegenonderzoeken

‘Dan zullen wij gedwongen zijn om onderzoeken te overwegen naar alle lekken van geheime informatie en veel andere zaken vanuit de Senaat’, aldus Trump via Twitter. Het was zijn eerste inhoudelijke reactie op de verkiezingsuitslag.



De Democraten krijgen de meerderheid van de zetels in het Huis in handen. Dat geeft ze de mogelijkheid om onderzoeken in te stellen naar bijvoorbeeld de belastingpapieren van de president, waar Democratische politici al langer op azen. Maar in de Senaat behouden de Republikeinen hun meerderheid.



Trump vindt dat zijn Republikeinse Partij lof verdient voor de verkiezingsuitslag. Over ,,pratende hoofden'' op televisie die daar anders over denken zegt Trump dat ze aan ,,nepnieuws'' doen.



Voor Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, had Trump opmerkelijk warme woorden. ‘In alle eerlijkheid, Nancy Pelosi verdient het om tot voorzitter te worden verkozen door de Democraten. Als ze het haar lastig maken, zullen we misschien wat Republikeinse stemmen toevoegen. Ze heeft deze grote eer verdiend’, twitterde de president.'