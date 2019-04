Trump dreigt met heffingen op onder andere Goudse en Edammer kaas

Een achttiende Democrati­sche presidents­kan­di­daat meldt zich

1:56 Eric Swalwell, een Democraat die in het Huis van Afgevaardigden een district in de staat Californië vertegenwoordigt, doet een gooi naar het presidentschap. Swalwell is al de achttiende Democraat die hoopt op de nominatie van zijn partij en uiteindelijk een baan in het Witte Huis.