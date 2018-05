Trump eert gevallenen met 'meest ongepaste bericht ooit'

'Ik heb er maar geen cijfer op gezet': taallera­res corrigeert brief van Trump

16:16 ,,Ik heb nog nooit een brief gekregen waarin zoveel en zulke domme taalfouten zitten’’, zegt voormalig lerares Engels Yvonne Mason over het schrijfsel dat zij onlangs van het Witte Huis ontving. De gepensioneerde onderwijzeres uit Atlanta corrigeerde de brief en stuurde hem retour Washington. ,,Ik heb er maar geen cijfer op gezet.’’