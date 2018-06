Trump en Kim bevestigen vooral goede wil in verklaring

UpdateDe nog niet vrijgegeven verklaring van Donald Trump en Kin Jong-un is uitgelekt. Voordat het document is verspreid door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd de tekst zichtbaar op foto's toen de Amerikaanse president het document omhoog hield.

In grote lijnen lijkt het een verklaring van goede wil. Er worden geen voorwaarden gesteld voor de ontmanteling van het Noord-Koreaanse atoomarsenaal. Er worden wel veel toezeggingen gedaan in termen van 'oprechte inspanningen' van beide presidenten. Amerika garandeert Kim Jong-un dat hij kan blijven regeren als hij meewerkt aan ontwapening.

Het document is een bevestiging van toezeggingen die deels eerder werden gedaan door de Noord-Koreanen in overleg met Zuid-Korea. De hoofdpunten: 1. Trump en Kim beloven nieuwe en steviger diplomatieke relaties aan te gaan. 2. Noord-Korea en de Verenigde Staten gaan bouwen aan een blijvende en stabiele vrede op het Koreaanse schiereiland. 3. Beide landen bevestigen dat Noord-Korea gaat werken aan een volledige denuclearisatie. 4. Het probleem van de ontvoerde Japanners wordt aangepakt, belooft Kim.

In het stuk is geen sprake van mensenrechten in Noord-Korea. Opmerkelijk is dat volgorde van de onderwerpen precies overeenkomt met de eerste vier punten op de prioriteitenlijst zoals die eerder in de week werden aangemerkt door de Noord-Koreaanse delegatie. Zo bezien lijkt het dus geen triomf van Trumps onderhandelingsgave. Trump gaat het stuk spoedig toelichten en zal ongetwijfeld hiernaar worden gevraagd.

Donald Trump en Kim Jong-un zijn nieuwe vrienden. Dat werd wel duidelijk gemaakt door de Amerikaanse president die zelf duidelijk plezier had in de historische handdruk met de leider van Noord-Korea. ,,Het was fantastisch. Beter dan iedereen had verwacht. Van de bovenste plank, erg goed”, zei Donald Trump tijdens een passage langs journalisten in het Capella Hotel in Singapore.



Daarna ondertekenden de Amerikaan en de Noord-Koreaan een slotverklaring. De twee leiders schudden elkaar de hand en gaven elkaar complimenten. ,,Wij zijn erg blij met wat vandaag is gebeurd'', aldus Trump. ,,Mensen zullen onder de indruk zijn en gelukkig zijn''. Volgens Trump was de verklaring ,,belangrijk en best wel omvattend". Er zouden belangrijke veranderingen op het Koreaanse schiereiland uit voortkomen. De inhoud van het document bleef echter nog onbekend.



Kim sprak op zijn beurt van een ,,historische uitkomst" van de besprekingen. ,,We hebben het verleden achter ons gelaten. De wereld gaat belangrijke veranderingen zien." Hij bedankte Donald Trump voor zijn inzet.



Naar verluidt zou Kim al binnen een paar uur naar huis willen vliegen. Donald Trump vertrekt vanavond.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm © AP

Uitnodiging

Volledig scherm © REUTERS Trump zal de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ,,zeker'' uitnodigen voor een bezoek aan het Witte Huis. Hij zei dat kort na het officiële moment van het ondertekenen van de overeenkomst en voorspelde dat hij en Kim elkaar in de toekomst vaker zullen ontmoeten.



De Amerikaanse president had voorafgaand aan de historische ontmoeting in Singapore al laten doorschemeren dat Kim welkom zou zijn in de VS als de gesprekken positief zouden verlopen. Trump noemde Kim ,,een intelligente man die van zijn land houdt''.

Inhoud

Pas later vandaag zal enigszins duidelijk worden of de ongedachte ontmoeting ook iets concreets heeft opgeleverd. Dan zal Trump naar verwachting verdere informatie geven over de inhoud van de overeenkomst. De Amerikaan zei al wel dat het proces van denuclearisatie ,,heel, heel snel'' zou gebeuren. Hij voegde eraan toe dat hij een ,,speciale band'' met Kim had gevormd en dat de relatie met Noord-Korea heel anders zal zijn. ,,Dit zal naar steeds meer en meer leiden'', zei Trump.

Voor de VS is het afbouwen van de nucleaire activiteiten van Noord-Korea het belangrijkste onderwerp. Pyongyang wil onder andere de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea verminderd hebben en opheffing van de internationale sancties.

De kans lijkt gering dat het om een akkoord gaat waarin Noord-Korea harde toezeggingen zal doen. Maar volgens optimisten is de opzet van Trump al geslaagd. Hij hééft Kim ontmoet en hem de egards gegeven van een belangrijk staatsman. Hij liet hem zelfs even in The Beast kijken, de officiële en gepantserde limousine van de Amerikaanse president.

Kim is ook toegejuicht tijdens zijn rondgang gisteravond langs wat toeristische attracties. ,,Hij moet zich een rockster hebben gevoeld”, aldus een commentator. De strategie van Trump zou zijn om Kim een ‘proces’ in te trekken dat uiteindelijk tot concrete en controleerbare ontmanteling van het Noord-Koreaanse atoomarsenaal moet leiden.

Volledig scherm © AFP