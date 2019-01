Trump en Kim willen eind februari nieuwe top

Trump sprak vandaag anderhalf uur met de Noord-Koreaanse afgezant Kim Yong-chol, voormalig hoofd van de geheime dienst in Pyongyang, over de ontmanteling van kernwapens en over een volgende top. Voordat Kim Yong-chol aanschoof bij Trump voerde hij over dezelfde onderwerpen overleg met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Deze noemde het een ‘goede discussie’. De Amerikaanse zaakgelastigde voor Noord-Korea Stephen Biegun was daarbij ook aanwezig.

Tegelijk met het bezoek in Washington werd in de media melding gemaakt van gesprekken op hoog diplomatiek niveau tussen de VS en Noord-Korea in Zweden. Onderminister van Buitenlandse Zaken Choe Son-hui kwam vandaag aan in Stockholm. Biegun zal vermoedelijk zo snel mogelijk volgen. Gastvrouw is de Zweedse buitenlandminister Margot Wallström.

Niets concreets