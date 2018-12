'Trump en Xi zien na lang gesprek af van nieuwe invoerheffingen'

De twee presidenten trachten een uitweg te vinden in het escalerende handelsconflict tussen beide landen. Al bijna de helft van de Chinese import in de VS - goed voor een bedrag van 250 miljard dollar - is getroffen door invoerheffingen tot 10 procent. Eerder dreigde Trump er al mee om in de toekomst álle Chinese import in de VS te gaan belasten. Zaterdagavond zei de Amerikaanse president ‘iets te willen bereiken dat zowel goed is voor China als voor de VS’. Trump herhaalde dat hij een zeer goede persoonlijke band heeft met Xi.