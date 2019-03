Trump erkent Golanhoogten als deel van Israël

,,De onbreekbare band tussen de VS en Israël is nog nooit zo sterk geweest als nu", zei Trump in het Witte Huis, waar hij de Israëlische premier ontving voor een bezoek. Netanyahu reageerde op Trump met de woorden: ,,Israël heeft nog nooit een betere vriend gehad dan jij."

De erkenning van de VS voor de hoogten van Golan komt op een goed moment voor Netanyahu. De zittende premier hoopt over twee weken te worden herkozen bij de verkiezingen in Israël en kan de steun van de VS goed gebruiken. Vanwege beschuldigingen van corruptie staat herverkiezing van Netanyahu onder druk. ,,Ik heb daar geen inzicht in", stelt Trump. ,,Ik heb gehoord dat het wel oké met hem gaat en bovendien denk ik dat de tegenpartij ook een voorstander is van wat ik gedaan heb."

1967