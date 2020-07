Trump geplaagd door spraakmakende boeken, en het volgende is al in aantocht

Het ene uit-de-school-klap-boek is nog niet uit of de volgende spraakmakende ‘tell-all’-publicatie wordt met tromgeroffel aangekondigd. Voor uitgevers zijn dit gouden tijden want niemand eist zoveel aandacht op in de Verenigde Staten en in de wereld als deze uitgesproken president. En dus smullen lezers van een blik in de coulissen.