Trump hamert in speech op gevaren die immigratie met zich meebrengt

De Amerikaanse president Donald Trump had het in zijn eerste toespraak vanuit het Oval Office over een ‘immigratiecrisis’ die volgens de president uniek is. Een grensmuur zal dit probleem oplossen, zei hij. Omdat de Democraten tegen zijn op een muur van beton, zegt Trump, is hij bereid tot een compromis: een barrière van metaal.