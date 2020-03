Trump heeft twee met corona besmette mensen ontmoet

CORONAVIRUS LIVE | KLM schrapt tot 2000 voltijdsba­nen om virus, Trump ontmoette twee besmette mensen

6:44 KLM schrapt tot 2000 voltijdsbanen vanwege het virus. Ook wil de luchtvaartmaatschappij werktijdverkorting aanvragen voor het voltallige personeel, in totaal 35.000 mensen, de winstdelingsregeling uitstellen en werknemers mogelijk verplichte vakantiedagen toewijzen om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. President Donald Trump heeft de noodtoestand in de VS uitgeroepen vanwege de uitbraak van het coronavirus. In Nederland is het dodental inmiddels opgelopen tot tien. Volg alles in ons blog. Hier lees je de afgelopen dagen terug.