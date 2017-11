Trump: ik laat titel 'persoon van het jaar' aan me voorbij gaan

Wereldwijde campagne moet geweld tegen vrouwen terugdringen

5:42 Vandaag begint in 105 landen wereldwijd een actie die geweld tegen vrouwen moet terugdringen. De aftrap vindt plaats op de International Day for the Elimination of Violence against Women (Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen), in 1999 uitgeroepen door de Verenigde Naties.