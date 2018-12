Trump: ‘Ik weet niet wanneer overheid weer opengaat’

Trump heeft ervoor gekozen om de feestdagen niet op zijn golfclub in Florida door te brengen, maar in Washington. Daar wacht hij - zo'n beetje in zijn eentje - op nieuws van de Democraten, die de sleutel voor het begrotingsconflict in handen lijken te hebben. Zolang er geen geld wordt vrijgemaakt voor ‘De Muur’, komt er geen akkoord en blijft een kwart van de overheidsdiensten dicht.

Nadat hij vanuit het Oval Office in het Witte Huis via videoconference de Amerikaanse troepen in Alaska, Bahrain, Guam en Qatar een prettige kerst had gewenst, nam Trump dinsdag uitgebreid de tijd om zijn wens voor de Mexicaanse muur te herhalen.

,,Ik kan niet zeggen wanneer de overheid weer open gaat. Ik kan wel zeggen dat het niet zal zijn voordat we een muur hebben, of een hek of hoe ze het ook willen noemen’’, aldus Trump, die met ‘ze’ refereerde aan de Democraten, die zwaar tegenstander zijn van het bouwen van een muur aan de grens met Mexico. ,,Ik noem het zoals zij het willen, maar het komt allemaal op hetzelfde neer.’’

Drugs- en mensensmokkel

Trump benadrukte dat drugs- en mensensmokkel alleen kunnen worden gestopt door een muur. ,,We kunnen dat niet zonder barrière, we kunnen het niet zonder muur. Het kan alleen met een fysieke afscheiding, wat wil zeggen: een muur. En zonder gaat de overheid niet open.’’

De belofte een muur langs de Mexicaanse grens te bouwen, was een van de centrale thema’s in de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president. De Democraten in het Congres zijn tegen de grote uitgave daarvoor. Zij geven de voorkeur aan het plaatsen van hekken en het investeren in technologische en andere manieren van grensbewaking. Volgens Trump zijn de Democraten echter alleen tegen een muur omdat hij er vóór is.

Door het uitblijven van een akkoord over de kwestie en daarmee het uitblijven van een sluitende begroting, is een kwart van de Amerikaanse overheid - waaronder de ministeries van Binnenlandse Zaken, Landbouw en Justitie - sinds zaterdag dicht. Zo’n 800.000 overheidsmedewerkers zijn erdoor getroffen. Ongeveer 420.000 van hen werken wel, maar moeten wachten tot de ‘shutdown’ voorbij is, eer ze weer betaald worden.

Chaos

Trump reageerde met zijn uitspraken onder meer op Nancy Pelosi, fractieleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, en Chuck Schumer, haar tegenhanger in de Senaat. ,,Het is kerstavond en president Trump stort het land in chaos’’, schreven zij maandag in een gezamenlijk statement. ,,De beurs stort in terwijl de president een persoonlijke oorlog uitvecht met de centrale bank, vlak nadat hij zijn minister van Defensie heeft ontslagen.’’