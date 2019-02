Trump: Kim wilde beëindiging sancties, maar daar konden we niet aan beginnen

,,Het was een productieve tijd, maar dit was niet het moment voor een ondertekening van een akkoord,” aldus Trump. ,,Maar soms moet je afstand nemen. Dit was zo’n moment”, aldus Trump die het woord overgaf aan zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. ,,Helaas konden we niet afsluiten. We vroegen Kim meer te doen, maar dat was niet mogelijk. Dit vraagt tijd. We blijven hieraan werken de komende weken en dan kunnen we vooruitgang boeken. Ik wilde dat we een beetje verder waren gekomen,” aldus Pompeo.