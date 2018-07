Trump klaar voor atoomdeal met Iran

zweden Aafke moest binnen twee minuten huis uit om bosbrand: 'Niet te beschrij­ven'

15:09 Zweden wordt sinds vorige week geteisterd door de zwaarste bosbranden uit zijn recente geschiedenis. De Groningse Aafke Hassoldt, eigenaar van een bed and breakfast in het land, moest binnen twee minuten bijna alles achterlaten toen het vuur ineens op 50 meter afstand laaide. ,,Dit is niet in woorden te vatten.''