Trump komt met eigen 'As van het Kwaad'

Bikkelharde taal vanuit het VN-gebouw: de Amerikaanse president meldt in zijn eerste grote optreden in het 'praatclubje' dat hij bereid is Noord Korea compleet van de kaart te vegen.

Uitermate zwak. Incompetent. Niet meer dan een praatclubje. Zo bekritiseerde Trump in zijn korte carrière als politicus de Verenigde Naties. Het 'goedkope' marmer achter het spreekgestoelte in de vergaderzaal zat hem ook al dwars, schreef hij eens in een tweet.



Juist het podium voor dat donkergroene jaren 50-marmer vindt hij nu een passende plek om spijkerharde dreigementen uit te spreken aan het adres van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, door Trump van een denigrerende bijnaam voorzien. ,,Raketman is bezig aan een zelfmoordmissie voor zichzelf en zijn regime", zei Trump tegen de wereldleiders en diplomaten in de zaal, onder wie een Noord-Koreaan, die vertrok voordat Trump was uitgesproken.

De president dreigde onomwonden met oorlog: ,,De VS heeft veel kracht en geduld, maar als het wordt gedwongen om zichzelf of zijn bondgenoten te verdedigen heeft het geen andere keus dan Noord-Korea totaal te vernietigen." Trump bekrachtigde die uitspraak later nog eens met een tweet.

Schurkenregimes

De speech deed veel analisten denken aan de toespraak waarin een voorganger, George W. Bush, in 2002 sprak over de As van het Kwaad. Hij schaarde daar destijds Irak, Noord-Korea en Iran onder. Bush viel later Irak binnen. Trump had nu harde woorden voor Noord-Korea, Iran, Syrië, Venezuela en Cuba. ,,De plaag van onze planeet is een kleine groep schurkenregimes", zei Trump. Hij suggereerde nog eens dat hij een einde zal maken aan de nucleaire deal die zijn voorganger Obama met Iran sloot.

Volledig scherm Donald Trump had harde kritiek op de Verenigde Naties. © AP

Quote Hij ziet bij een aantal conflicten dat je andere landen mee moet krijgen om te bereiken wat je wil Minister Bert Koenders Maandag, toen Trump voor het eerst in zijn presidentschap de VN bezocht, maakte de Amerikaanse president nog een opvallend ingetogen indruk. Na zijn harde kritiek schaarde hij zich in een eerste optreden juist stevig achter toekomstplannen voor de VN. Hij roemde de potentie van de organisatie, sprak steun uit voor hervormingsplannen en leek maatjes met de nieuwe secretaris-generaal Antonio Guterres, die het bestrijden van bureaucratie hoog op zijn agenda heeft staan. Trump klopte de Portugees op de arm en prees hem uitvoerig.

Tot vreugde van demissionair minister Koenders (Buitenlandse Zaken), die de Amerikaanse president in een kort persoonlijk gesprek vertelde dat Nederland zijn wens de bezem door de VN te halen steunt. ,,Trump beweegt schoorvoetend in de richting van de VN", observeerde Koenders. ,,Hij ziet bij een aantal conflicten dat je andere landen mee moet krijgen om te bereiken wat je wil."

Maar een dag later toonde Trump zich weer van zijn minder diplomatieke kant. Hij stelde dat sommige delen van de wereld 'naar de hel' gaan en herhaalde zijn mantra dat Amerika Eerst komt. Trump maakte een einde aan decennia-oud Amerikaans beleid om democratie en vrijheid in de wereld te promoten.

Soevereiniteit

Trump kondigde aan dat hij andere landen niet de Amerikaanse manier van leven wil opleggen. Hij sprak over de 'soevereiniteit' van landen, een woord dat in onder meer Peking en Moskou graag wordt gebruikt om internationale woede over mensenrechtenschendingen weg te wuiven.