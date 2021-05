Trump lanceert platform op website na ban sociale media: ‘Een baken van vrijheid verrijst‘

Nieuwszender Fox meldt dat mensen op het platform genaamd From the Desk of Donald J. Trump zijn berichten, foto's en video's kunnen doorposten naar Twitter en Facebook, maar een reactie achterlaten of in discussie gaan kan niet. ,,Een baken van vrijheid verrijst. Een plek om vrij en veilig te spreken", is te lezen in een clipje op de site.

,,Dit is slechts eenrichtingscommunicatie", is het commentaar van een betrokkene tegen Fox News. ,,Dit systeem geeft Trump de mogelijkheid te communiceren met zijn volgers.”