Trump mag toch transgenders weren uit leger

De Trump-administratie stapte naar het hooggerechtshof om verdere behandeling door federale gerechtshoven te omzeilen. Verschillende rechtbanken op het federale niveau blokkeerden eerder de maatregel, omdat deze in strijd zou zijn met de grondwet.

Trump maakte in de zomer van 2017 bekend dat hij geen transgenders meer wilde toelaten op welke post dan ook in het leger: zowel nieuwe transgender militairen als transgender militairen die al in dienst zijn, zijn niet meer welkom. Een jaar eerder had zijn voorganger Barack Obama beslist dat transgenders in het leger mochten dienen en er konden rekenen op medische zorgen om een geslachtsverandering te ondergaan.

Het hooggerechtshof heeft nu beslist dat de anti-transgendermaatregel voorlopig van kracht is, tot de zaak beslecht is door het hof van beroep in Californië, waar momenteel nog een procedure loopt. Het hooggerechtshof maakt in haar oordeel een uitzondering voor twee groepen: transgenders die nu al in het leger zitten en open zijn over hun genderidentiteit, en defensiemedewerkers die bereid zijn om te dienen ‘als hun biologische geslacht'.



Studie

Volgens Trump wordt de effectiviteit van het Amerikaanse leger ondermijnd door onder meer de enorme medische kosten die transgenders in het militaire apparaat met zich zouden meebrengen. Uit een studie in opdracht van het Pentagon in 2016, gedaan toen Obama nog aan de macht was, blijkt echter dat de impact van transgender militairen op het budget en op de militaire paraatheid verwaarloosbaar zou zijn. Op dat ogenblik waren er naar schatting 2.450 transgenders in dienst in het Amerikaanse leger.