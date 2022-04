Trump moet dagelijks boete van 10.000 euro betalen om achterhouden documentatie

James wil de documenten inzien in het kader van haar onderzoek naar mogelijke fraude in zakelijke transacties door The Trump Organization, het familiebedrijf van de Trumps. Volgens haar heeft The Trump Organization misleidende verklaringen afgelegd aan geldschieters, verzekeraars en de belastingdienst over de waarde van zes eigendommen van Trump, waaronder golfclubs en bekende gebouwen zoals de Trump Tower in New York. Ook over het ‘merk Trump’ zou zijn gelogen. Op die manier zou The Trump Organization een veel gunstiger beeld van het vermogen van Trump proberen te schetsen, aldus James in januari.