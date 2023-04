Trump na zijn voorgeleiding: ‘Enige wat ik heb gedaan is ons land verdedigen’

Uren nadat de voormalige Amerikaanse president Donald Trump voor de rechtbank in New York was verschenen, stond hij in Florida zijn aanhangers te woord. ,,Ik had dit nooit voor mogelijk gehouden in Amerika. De enige misdaad die ik heb begaan, is dat ik ons ​​land zonder angst heb verdedigd tegen degenen die het willen vernietigen’’, zo verklaarde hij.

De New Yorkse aanklager Alvin Bragg beschuldigt de oud-president van vervalsing van bedrijfsdocumenten. Het gaat daarbij om het zwijggeld dat hij betaalde aan twee vrouwen, pornoster Stormy Daniels en Playboy-model Karen McDougal. Trump pleitte echter onschuldig op alle 34 aanklachten.

Voor een publiek dat grotendeels uit zijn intieme cirkel en fanatiekste aanhangers bestond, sprak Trump vanuit zijn residentie in Palm Beach van “verkiezingsinmenging” door justitie. Die zou hem via de rechtbank een mogelijk nieuwe termijn als president proberen te ontzeggen. Volgend jaar gaan de Amerikanen naar de stembus, en Trump heeft zich kandidaat gesteld namens de Republikeinen.

,,Ons rechtssysteem is wetteloos geworden’’, stelde Trump. ,,We zijn een natie in verval. En nu willen deze radicaal-linkse gekken (de Democraten) onze verkiezingen beïnvloeden met de hulp van gerechtelijke instanties. Dat kunnen we niet toestaan.

Heksenjacht

Hoewel de zaak volgens Trump van los zand aan elkaar hangt, is hij toch bezorgd omdat hij niet gelooft dat hij in New York een eerlijk proces zal krijgen. Hij spreekt van een politieke heksenjacht door een aanklager die door radicaal-links wordt gesteund. ,,De rechter is een Trumphater’’, zo zei hij tegen zijn toehoorders. Het was Trumps eerste toespraak sinds de aanklachten tegen hem werden voorgelezen.

Trump, die verder een kalme indruk maakte, deed ook zijn beklag over de stand van zaken in de Verenigde Staten. ,,Ons land gaan naar de verdoemenis’’, zei hij. Hij noemde daarna thema’s als immigratie, inflatie, en de vermeende criminaliteit in staten die door de Democraten worden bestuurd.

Ook verweet hij president Biden de situatie met betrekking tot Oekraïne totaal verkeerd aan te pakken, verwijzend naar de nauwere betrekkingen tussen China en Rusland. Hij beweerde zelfs dat de Derde Wereldoorlog voor de deur stond, zonder daar enig bewijs voor te leveren. De half uur durende speech had daardoor meer weg van een campagnebijeenkomst dan een toespraak over de inhoud van de rechtszaak die tegen de oud-president is aangespannen.