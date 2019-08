Trump neemt het op voor Macrons vrouw na ‘buitengewoon grove’ belediging door Braziliaanse president

,,Er was enorme eenheid, geweldige eenheid’’, verklaarde Trump op de persconferentie na afloop van de G7-top in Biarritz, waar hij zijn gastheer Macron gebroederlijk de hand schudde. ,,Maar er is vals over bericht’’, aldus de Amerikaanse president die journalisten er vaak van beticht nepnieuws te verspreiden als ze iets schrijven dat hem niet zint.



Aan relletjes was de afgelopen dagen in Biarritz geen gebrek. De ruzie tussen Emmanuel Macron en Jair Bolsonaro laaide vandaag verder op. De Franse president reageerde uiterst gepikeerd op onvriendelijke uitlatingen van Bolsonaro over Macrons veel oudere echtgenote Brigitte.



De Braziliaanse president onderschreef dit weekeinde een tweet waarin het uiterlijk van Brigitte ongunstig werd vergeleken met dat van Bolsonaro’s echtgenote Michele. ,,Nu begrijpt u waarom Macron Bolsonaro vervolgt”, stond onder het Twitterberichtje. Bolsonaro kon het niet laten erop te reageren. ,,Verneder de man niet, haha’’, twitterde hij.



Volgens Macron waren die opmerkingen uiterst respectloos en treurig. Brazilië verdient volgens hem een president die wél berekend is op zijn taak. ,,Hij heeft een aantal buitengewoon grove opmerkingen gemaakt over mijn vrouw’’, zei de Franse president toen hij ernaar werd gevraagd. ,,Wat kan ik erover zeggen? Het is triest. Triest voor hem in de eerste plaats, maar ook voor de Brazilianen’’, zei hij.