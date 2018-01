Trump ontmoet May volgende week in Davos

video Ver­kie­zings­stunt: Poetin voor camera kopje onder in ijskoud wak

19 januari De Russische president Vladimir Poetin is vanochtend kopje onder gegaan in het ijskoude water van het Seligermeer ongeveer 400 kilometer ten noordwesten van Moskou. Poetin liep ten overstaan van Russisch-Orthodoxe priesters via een speciaal trapje het bevroren meer in voor de viering van Driekoningen.