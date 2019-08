Trump ontvangt ‘hele mooie’ brief van Kim Jong-un

Speurhon­den Maleisi­sche politie vinden voetafdruk­ken van vermist Brits meisje

12:59 Speurhonden van de Maleisische politie hebben gisteren in de jungle voetafdrukken gevonden die zeer waarschijnlijk van de 15-jarige Nora Anne Quoirin zijn. De Britse tiener verdween zondagochtend spoorloos uit het superdeluxe Dusun Resort in het Aziatische land. Wat haar is overkomen, is nog volstrekt onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere mogelijke scenario's. Ze kan zijn ontvoerd of verdwaald in het ondoordringbare regenwoud.