Trump ontvangt ‘vriend’ Rutte in het Witte Huis

President Donald Trump sprak vanavond hartelijke woorden over ‘vriend’ Mark Rutte in het Witte Huis. De relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland ‘was nog nooit zo goed’, aldus Trump.

Het is het tweede bezoek van Rutte bij Trump en dat is bijzonder voor een Nederlandse premier. Een jaar geleden was Rutte er voor het eerst. Ook vandaag twee brede glimlachen voor de camera’s en warme woorden. De relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland ‘was nog nooit zo goed’, aldus Trump. ,,We zijn vrienden geworden de afgelopen jaren,” zei Trump toen hij de premier begroette.

Rutte kwam het kantoor van Trump binnen met goed nieuws voor de Amerikanen: Nederland schaft nog negen JSF-straaljagers aan. Daar gaat het grootste deel van de 1,5 miljard naar toe die het kabinet extra uittrok voor defensie. Trump dringt er al langer op aan dat Europese landen meer moeten uitgeven aan hun eigen veiligheid. Ze liften mee op de enorme sommen die Amerika uitgeeft aan het leger, vindt hij.

Relatie

Volledig scherm President Trump aan het woord © AFP Donald Trump prees zijn relatie met Mark Rutte ,,We hebben heel veel goede gesprekken gehad, we doen zaken op het vlak van handel, het leger, inlichtingen. De relatie is nog nooit zo goed geweest.” Rutte prees op zijn beurt de handelsrelaties tussen de VS en Nederland. Zo’n 800.000 banen in de Amerikaanse economie bestaan dankzij Nederlandse investeringen. Hij wil daar een miljoen van maken, kondigde Trump aan.



,,Maar andersom gaat het maar om 250.000 banen in Nederland, daar moeten we iets aan doen.” Trump ging daar niet direct op in. De echte gesprekken vonden na het persmoment plaats achter gesloten deuren. De twee praatten over handel en samenwerking op het vlak van defensie. De VS wil dat Nederland meedoet aan militaire missies in Syrië en de Straat van Hormuz.

Vlag

Militair vertoon was er tijdens heb bezoek nadrukkelijk: De Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk overhandigde tijdens een speciale ceremonie zijn Amerikaanse D-day-vlag aan Trump. Kreuk reisde met de delegatie van premier Rutte. Het gaat om het dundoek dat bij de invasie op D-day in 1944 als eerste op Utah Beach (Normandië) aan land werd gedragen. Kreuk kocht de vlag in 2014 voor een kleine half miljoen euro op een veiling. ,,Voor velen van jullie zal het de eerste keer zijn dat jullie de vlag zien. Voor degenen die hun leven gaven in de modder van Normandië, was het de laatste keer, het laatste stukje Amerika dat ze zagen’’;, sprak Kreuk bij de overdracht.

,,Bedankt voor het bewaren van onze geschiedenis,” zei Trump. ,,Hij was niet goedkoop,” zei hij glimlachend richting Kreuk en zijn compagnon. ,,Twee rijke mensen zeker?”

Directeur Lonnie Bunch van het Smithsonian Museum, waar de vlag te zien zal zijn noemde het doek ‘een geweldig cadeau’.

Preken

Eerder op de dag sprak Rutte over zijn tactiek voor de gesprekken met Trump. Geen preek afsteken, is voor de premier een belangrijke regel. ,,Daar geloof ik niet in,” zei Rutte vooruitblikkend in Washington bij denktank Atlantic Council. ,,Soms moet je dansen met wie er op de dansvloer staat,” vond Rutte. Op het internationale toneel zei de premier al vaker dat Trump een ‘kans’ is. Hij pleit er nu in Washington opnieuw voor gebruik te maken van Trumps afkeer van het internationale systeem om het te verbeteren.

Quote Soms moet je dansen met wie er op de dansvloer staat Premier Mark Rutte

,,De reactie zou kunnen zijn – dat is fout, we moeten hier tegenin gaan. Maar dat werkt niet. Als je de dialoog aangaat met Donald Trump, zoals ik nu meermaals heb gedaan, zie je dat je het er makkelijk over eens wordt dat het nodig is die organisaties te veranderen” schetste hij. ,,Er zijn heel veel dingen die niet werken. Neem de VN – we zijn allemáál kritisch geweest op de VN.”

Paaien

Rutte gaf bij de Atlantic Council al aan om zeker bij Trump over handel te beginnen en hij hield dus woord. Volgens de premier wijkt Nederland in positieve zin af van andere Europese landen als het gaat om de handelsbalans met de VS en kan hij daarmee Trump paaien. Trump heeft zich veelvuldig beklaagd zich over het handelstekort dat de VS heeft met Europa als geheel. Maar voor Nederland geldt dat niet – wij kopen meer van de Amerikanen dan zij van ons, en Nederland creëerde meer banen in de VS dan andersom. ,,Vorig jaar vertelde ik hem: wij hebben een groot handelstekort met júllie,’’ zo gaf Rutte inzicht in het gesprek dat hij een jaar geleden had met Trump, toen de Nederlandse premier ook al op visite ging in de Oval Office. ,,O, serieus, zei hij, wil je dat ik daar iets aan doe?” Rutte antwoordde nee. ,,Ik wil alleen maar het punt maken dat handelstekorten niet het probleem zijn, als beide landen ervan profiteren.’’

Rutte kondigde aan de pragmatische aanpak te kiezen bij de afweging om klimaatverandering aan te kaarten bij Trump. ,,Preken tegen Trump, daar geloof ik niet in. Maar of je nou gelooft dat het door de mens veroorzaakt is, zoals ik, of niet – dingen veranderen en je moet voorbereid zijn.”