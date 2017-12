Trump: op doden agent moet doodstraf staan

Tijdens zijn verkiezingscampagne deed Trump al de belofte om de doodstraf te zetten op het vermoorden van een politieagent. Vandaag deed hij die belofte opnieuw ten overstaan van een groep geslaagde studenten en het personeel van de Nationale Academie.



Zijn publiek juichte en applaudisseerde vanwege de opmerkingen over het harder aanpakken van bendegeweld en illegale migratie. De president schetste een beeld van een land dat ten onder dreigt te gaan aan een geweldsgolf. ,,Wat is er in godsnaam aan de hand in Chicago?'' vroeg Trump aan het gehoor, dat daarop in lachen uitbarstte.