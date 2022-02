Trump presenteert eigen socialemediaplatform: Truth Social

Vooralsnog is de app alleen beschikbaar voor Apple-gebruikers. Wanneer Truth Social ook in de Google Play Store verschijnt, is nog niet bekend. Volgens Devin Nunes, voormalig congreslid en directeur van de Trump Media & Technology Group (TMTG), moet het sociale netwerk de komende tijd verder uitgebreid worden zodat meer gebruikers de app kunnen downloaden. Eind maart moet de app volledig operationeel zijn in de Verenigde Staten.

Truth Social verscheen kort voor middernacht in de App Store en kwam automatisch op de toestellen te staan van gebruikers die de app vooraf gereserveerd hadden. Sommige gebruikers zouden bij het aanmaken van een account bericht hebben gekregen dat ze ‘vanwege de enorm grote belangstelling’ op een wachtlijst zijn geplaatst.

Terugkeer op sociale media

De lancering lijkt te wijzen op een terugkeer van Trump op sociale media. De voormalige president werd eerder van verschillende socialemediakanalen verbannen na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Zijn Facebook-, YouTube- en Twitteraccounts werden verwijderd. Met name Twitter was voor Trump een belangrijk podium dat hij gebruikte om rechtstreeks met zijn aanhangers te communiceren.

In oktober kwamen plannen naar buiten voor het platform Truth Social. De lancering zou al snel plaatsvinden, maar lange tijd bleef onduidelijk wanneer. De TMTG zegt daarmee een alternatief voor Twitter te willen bieden en wil later ook nieuws, podcasts en entertainment brengen.

Op promotiebeeld dat Truth Social in de Apple Store gebruikt is een fictief gesprek op de nieuwe app te lezen tussen Facebookbaas Mark Zuckerberg en Twitter-oprichter Jack Dorsey, waarin ze zich zogenaamd verbazen over een socialemedia-app zonder censuur.

Trump is niet de eerste die een rechts-radicaal alternatief voor Twitter wil bieden. Zo werd kort na de Capitool-bestorming de chat-app Parler populair onder Trump-aanhangers. De app werd kort daarop verwijderd uit de Google Play Store en Apple Store omdat gebruikers haatberichten zouden verspreiden en oproepen tot geweld deden. Ondertussen is de app weer te krijgen in de Apple Store.

