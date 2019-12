Trump retweet post met naam klokkenluider ‘Oekraïne-affaire’

Update Meerdere gewonden door steekpar­tij bij synagoge New York, gevluchte dader gepakt

7:47 In de Amerikaanse stad Monsey in de staat New York zijn vijf mensen gewond geraakt bij een steekpartij nabij een synagoge. Dat meldt politiechef Brad Weidel van de lokale politie. Agenten hebben de verdachte na een klopjacht aangehouden.