‘Trump sjoemelt met kaart om zijn gelijk te halen over koers van orkaan Dorian’

De Amerikaanse president Donald Trump ligt deze week in de clinch met Amerikaanse weerkundigen. Niet over de klimaatverandering, die volgens hem niet zo’n vaart loopt, wel over de koers van orkaan Dorian. Trump tweette immers het afgelopen weekeinde dat de storm ook de staat Alabama zal treffen. Meteorologen wezen hem er echter op dat die informatie niet klopt, maar dat was tegen dovemansoren gezegd. Trump doet er sindsdien alles aan om te bewijzen dat hij toch gelijk heeft.

De ‘Trump versus de weerdienst’-saga begon zondagochtend, toen de president een waarschuwing tweette over de gevaren van orkaan Dorian. Die was op weg naar Florida, South Carolina, North Carolina, Georgia en Alabama, schreef hij. Een stelling die hij later op de dag nog twee keer zou herhalen: tijdens een gesprek met journalisten voor het Witte Huis en tijdens een vergadering met FEMA, het federaal bureau voor rampenbestrijding van de VS.

Het National Hurricane Center had echter helemaal niet voorspeld dat de orkaan ook in Alabama aan land zou gaan. Al snel beklemtoonden lokale meteorologen en de National Weather Service in Alabama dat de staat op geen enkele manier getroffen zal worden door Dorian. Maandag berichtten verscheidene Amerikaanse media waaronder ABC NEWS dat de bewering van Trump incorrect was en dat Alabama buiten schot zou blijven. Maar, dat nieuws was ‘phony’ (nep), zo tweette Trump.

Briefing Witte Huis

Tijdens een briefing in het Witte Huis gaf de president woensdag een update over de maatregelen die zijn administratie treft in aanloop naar de komst van de orkaan. Om zijn stelling van zondag kracht bij te zetten, toonde hij een kaart van de National Weather Service die de ‘originele projectie van het pad van de orkaan’ toont: dat pad was met wit aangeduid.

Bizar genoeg is op de kaart echter te zien dat het ‘witte’ pad van de orkaan is uitgebreid met een zwarte viltstift, die ook de staat Alabama op het pad van Dorian legt.

Op de kaart is te zien hoe een zwart lijntje werd bijgetekend om ook Alabama op het verwoestende pad van Dorian te plaatsen.

Journalisten Dennis Mersereau en Jonathan Katz, die de beelden van de briefing zagen, zijn ervan overtuigd dat Trump of iemand van zijn getrouwen zelf dat zwarte lijntje op de kaart heeft getekend, zodat hij niet hoeft toe te geven dat hij het bij het verkeerde eind had.