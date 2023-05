Trump slaat bij CNN-interview wild om zich heen: ‘Je bent een naar persoon’

met videoDe voormalige Amerikaanse president Donald Trumpheeft in een live-interview op nieuwszender CNN geweigerd te erkennen dat hij in 2020 de presidentsverkiezingen verloor en zei dat hij gratie zou verlenen aan veel van de mensen die zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Trump deed deze uitlatingen, en vele andere, in een door CNN gehouden vraag- en antwoordsessie waarbij ook het publiek vragen mag stellen. De ‘town hall’ zoals dit type evenement in de VS heet, was op een universiteit in New Hampshire, een staat die traditioneel van groot belang is in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarvoor Trump kandidaat is.

In het interview haalde Trump fel uit naar de vrouw die hij volgens de rechter seksueel heeft misbruikt. ,,Wat voor een vrouw ontmoet iemand en neemt hem mee naar boven en binnen enkele minuten ben je hanky panky aan het spelen in een pashok? Dit is een verzonnen verhaal.” Een jury in Manhattan oordeelde dinsdag dat Trump aansprakelijk is voor het seksuele misbruik van E. Jean Carroll. De ex-president moet haar nu een schadevergoeding van 5 miljoen dollar betalen.

Carroll verklaarde dat ze in 1996 door Trump verkracht werd in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman, in hartje New York. Pas jaren later kwam ze met het verhaal naar buiten. Trump blijft de feiten ontkennen. Kort na de uitspraak van de jury reageerde de ex-president dat hij Carroll ‘niet eens kent’ en tegen de beslissing in beroep zal gaan.

Nep en verzonnen

Ook tijdens de ‘town hall’ van CNN beweerde Trump nogmaals dat hij de schrijfster niet kent. ,,Ik zweer het op mijn kinderen, ik heb geen idee wie deze vrouw is”, klonk het. ,,Dit is een nep en verzonnen verhaal”, zei hij. ,,Ze is een mafkees.” De presidentskandidaat gelooft niet dat de affaire hem kiezers zal kosten. ,,Mijn peilingen zijn net uitgekomen en ze zijn omhoog gegaan”, zei hij vastberaden.

CNN-presentator Kaitlan Collins - volgens Trump ‘een naar persoon’ - confronteerde de oud-president met een opmerking die hij in 2005 maakte en waarmee hij het betasten van vrouwen rechtvaardigde. ,,Als je een ster bent, dan mag je het doen. Je kan eigenlijk alles doen”, zei hij destijds. Toen Collins de ex-president vroeg om de uitspraak terug te nemen, weigerde Trump. ,,Ik kan het niet terugnemen omdat het waar is”, reageerde hij. ,,Dat is al miljoenen jaren zo. Als je een beroemd persoon bent, als je een ster bent. Ik verwijs niet naar mezelf, ik heb het over mensen die beroemd zijn, die sterren zijn, die rijk en machtig zijn.”

Vervalste verkiezingen

Tijdens het zeventig minuten durende interview noemde Trump de verkiezingen van 2020 andermaal ‘vervalst‘. Op de vraag van Collins of hij wilde erkennen dat hij in 2020 van Joe Biden verloor, lanceerde hij een tirade. Geïrriteerd door Collins’ weerleggingen noemde hij haar uiteindelijk een ‘vervelend (‘nasty’) persoon’.

De ex-president benadrukte verder dat hij er bij de Republikeinse volksvertegenwoordigers in Washington op heeft aangedrongen om te weigeren het Amerikaanse schuldenplafond (de wettelijk vastgestelde maximale hoeveelheid schulden die de Amerikaanse overheid mag aangaan) te verhogen, tenzij de Democraten van Biden akkoord gaan met bezuinigingen. ,,Ik heb tegen de Republikeinse congresleden gezegd: ‘Als ze je geen enorme bezuinigingen geven, moet je op wanbetaling inzetten’”, aldus Trump.

Gratie voor Capitoolbestormers

Trump weigerde bovendien spijt te betuigen voor de dodelijke bestorming van het Amerikaanse Capitool. De ex-president herhaalde zijn plan om betrokken personen gratie te verlenen, mocht hij in 2024 het Witte Huis terugwinnen. ,,Ik ben geneigd velen van hen gratie te verlenen. Ik kan het niet voor iedereen zeggen, want een paar van hen zijn waarschijnlijk over de schreef gegaan.”

Over de oorlog in Oekraïne zei Trump nog dat de Russische invasie nooit gebeurd zou zijn als hij president was geweest. Ook sprak hij zich uit tegen de miljardensteun van de VS aan Oekraïne, omdat die geen ‘einde aan het doden en sterven’ maakt en omdat hij vindt dat Europa het leeuwendeel van de steun zou moeten verlenen. Trump zou als president ‘binnen 24 uur’ een einde maken aan de oorlog door met de strijdende partijen te onderhandelen, beweerde hij tot slot.

Volledig scherm De voormalige Amerikaanse president Donald Trump (76). © REUTERS

