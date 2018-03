Trump: staalheffing geldt niet voor buren

Britse politie: 21 mensen behandeld na gasaanval op Russische ex-spion

8 maart De Britse politie heeft vandaag bekendgemaakt dat 21 mensen zijn behandeld na de aanval met zenuwgas op de Russische oud-spion Sergei Skripal en zijn dochter Joelia. Het tweetal ligt na de aanval op zondag in Salisbury nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.