Trump stapt uit verdrag over wapenhandel

Belgische Améline huisvest vluchtelin­gen in haar tuin: ‘Maar honderd is te veel’

19:52 ,,Ik kon het niet aanzien’’, zegt Améline uit het Belgische Spy. Anderhalf jaar geleden stonden er 20 uitgehongerde en verkleumde vluchtelingen voor haar woning langs de snelweg E42. Ze ving hen op in haar tuin, maar inmiddels is het aantal illegale kampeerders uitgegroeid tot 100. ,,Maar honderd is te veel voor ons’’, zegt de Belgische nu. Een mening die een aantal van haar buren deelt.