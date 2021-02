Trump stelt nieuwe advocaten aan die hem moeten verdedigen in impeachment-proces

De reden van het vertrek zou zijn dat er een verschil van inzicht is tussen de advocaten en Trump over de te volgen strategie. Volgens bronnen wilde Trump dat zijn advocaten de nooit bewezen beschuldigingen van verkiezingsfraude zouden behandelen. De advocaten wilden de legitimiteit van een impeachmentprocedure tegen een president die zijn ambt al heeft neergelegd in twijfel trekken. De advocaten zouden tot nu toe geen vergoedingen voor hun werk hebben ontvangen.

Nieuwe advocaten

De impeachment-procedure tegen Trump wordt ingezet wegens het aanzetten tot geweld en tot opstand. De Republikein zou de bestorming van het Capitool 6 januari in zijn speech hebben uitgelokt, toen hij zijn aanhangers opriep naar het Capitool te trekken en volksvertegenwoordigers ter verantwoording te roepen.



Dinsdag diende de Republikeinse senator Rand Paul nog een bezwaar in tegen de impeachment van Trump, maar dat werd afgewezen door de Senaat. Het voorstel kreeg 45 stemmen voor, 55 senatoren stemden tegen. Paul, een aanhanger van Trump, zei dat hij met de motie wilde aantonen dat er niet voldoende steun is voor een afzetting. Trump is inmiddels geen president meer, waardoor veel Republikeinen vinden dat de zaak moet worden gestopt.



Om een president af te zetten zijn er 67 stemmen in de Senaat nodig. Dat betekende volgens Paul dat er nu onvoldoende steun is voor het afzetten, waardoor de uitkomst volgens hem al vaststaat.