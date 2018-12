Trump steunt nog altijd Saoedische kroonprins

Studente geneeskun­de (22) laat vliegtuig landen zodat Nederlan­der niet blind wordt

11 december ,,Is er een dokter aan boord?”, klonk het plotseling in het vliegtuig waarin Julia Bels (22) uit het Belgische Maasmechelen zat. Niemand reageerde, dus bood de vijfdejaars studente geneeskunde zich aan. Ze stelde vast dat een Nederlandse man ontzettend veel pijn had aan zijn oog. ,,Omdat hij blind dreigde te worden, raadde ik de copiloot aan een tussenlanding te maken”, vertelt Julia.