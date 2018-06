Trump: Top in Singapore is eenmalige kans voor Kim

Trump zei dat hij in Singapore al binnen een minuut zal weten of de top een succes gaat worden. ,,En als dat niet gebeurt, ga ik mijn tijd niet verspillen. En ik wil ook zijn tijd niet verspillen', zei de president over Kim. Verder zei Trump dat hij vol vertrouwen naar Singapore vertrekt.

Het is dinsdag de eerste keer dat twee zittende leiders van de VS en Noord-Korea elkaar ontmoeten. Trump benadrukte eerder dat de Noord-Koreanen hun nucleaire wapens moeten opgeven.

Afgelasting

Uiteindelijk komt de nu al historische ontmoeting er dan toch. Een Noord-Koreaanse afgevaardigde bracht een bezoek aan het Witte Huis om een brief van Kim Jong-un over te brengen aan Trump. Trump zei dat deze goed verliepen en dat de brief van Kim 'vriendelijk en interessant' was. Na de ontmoeting in de Oval Office verklaarde de president dat hij 'een fout zou maken' als hij de ontmoeting in Singapore niet door zou laten gaan.