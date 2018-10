Trump trots: Senaat geeft groen licht voor finale stemming over Kavanaugh

Als Kavanaugh wordt benoemd in het hooggerechtshof, kan hij in principe voor het leven aanblijven. Het hoogste rechtsorgaan heeft in de VS vaak het laatste woord over gevoelige sociale vraagstukken, zoals het recht op abortus. Op de achtergrond speelt mee dat de Democraten en Republikeinen zich opmaken voor belangrijke congresverkiezingen in november.



President Donald Trump zei op Twitter 'erg trots' te zijn dat de Senaat groen licht heeft gegeven voor de volgende stap in het benoemingsproces. Toch is de aanstelling van Kavanaugh nog geen gelopen race. De Republikeinen beschikken in de Senaat over een flinterdunne meerderheid van 51 van de 100 zetels. Ze kunnen zich maximaal één overloper permitteren, want dan heeft vicepresident Mike Pence als Senaatsvoorzitter de beslissende stem.