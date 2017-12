Trump twijfelt nog over erkenning Jeruzalem als hoofdstad Israël

,,Hij kijkt nog altijd naar een reeks verschillende feiten. En wanneer hij een besluit neemt, dan is hij degene die het wil vertellen, niet ik'', zei Kushner tijdens een conferentie van het Brookings-instituut over het Amerikaanse beleid ten aanzien van het Midden-Oosten.



In de regio is Jeruzalem een heikel onderwerp. De Palestijnen beschouwen het oostelijk deel van Jeruzalem, sinds 1967 bezet door Israël, als hun hoofdstad. President Mahmoud Abbas waarschuwde dat als de VS de kant kiest van premier Benjamin Netanyahu vrede verder weg is dan ooit. De Jordaanse koning Abdullah II en andere Arabische leiders denken daar net zo over.



Trump stelde in juni de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem met een half jaar uit. Hij beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne de ambassade te verplaatsen als blijk van erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël.



Het Amerikaanse Congres nam in 1995 al een wet aan die de verplaatsing van de ambassade regelde, maar sindsdien stelden alle presidenten de uitvoering telkens met zes maanden uit om de nationale veiligheid niet in gevaar te brengen.