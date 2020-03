Trump: Vanaf vrijdag geen vluchten meer tussen Europa en de VS

Reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de VS blijft wel toegestaan. In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe zo'n 460 besmettingsgevallen gemeld. Het inreisverbod voor Europeanen is een maatregel om de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in de VS tegen te gaan.



Trump maakte de ingrijpende maatregel tijdens een persconferentie over het virus bekend. Hij zei ook dat hij er vertrouwen in heeft dat de VS op een adequate manier reageert op besmettingsgevaar. Trump roept het Congres op om financiële noodmaatregelen goed te keuren die de economische gevolgen voor Amerikanen kunnen verzachten.

Drastische maatregelen

Vluchten tussen China en de Verenigde Staten werden al eerder opgeschort. Volgens Trump heeft Europa veel te laat drastische maatregelen genomen om het virus in te dammen. De Amerikaanse president laat ook weten dat er op dit moment in de VS hard gewerkt wordt aan medicatie en vaccins om het virus te bestrijden.



Daarnaast adviseert de president oudere mensen zo min mogelijk te reizen en drukke plekken op te zoeken. Ook wordt verzorgingstehuizen afgeraden veel bezoek te ontvangen.



Momenteel zijn meer dan 115.000 mensen wereldwijd besmet met het longvirus. Daarvan wonen er zeker 1.000 in de VS. Het grootste deel van de dodelijke slachtoffers, inmiddels meer dan 4.200, vielen in China. In de VS vielen tot nu toe 38 doden, waarvan het grootste aantal in de staat Washington.

Volledig scherm President Trump tijdens de persconferentie over het coronavirus, COVID-19. © REUTERS

Dramatisch voor reisbranche

De Amerikaanse maatregel gaat grote impact hebben op Schiphol, reageert een woordvoerder van de luchthaven. ,,Er gaan veel vluchten van en naar de Verenigde Staten. Dus reizigers gaan dit voelen.” Schiphol gaat vandaag inventariseren welke gevolgen het besluit van de Amerikaanse president precies heeft. Hiervoor wordt ook overleg gevoerd met luchtvaartmaatschappijen die op de VS vliegen, zoals KLM. Ook Delta en Norwegian Air vliegen vanaf Schiphol op de Verenigde Staten, aldus de woordvoerder.

OOk Air France-KLM bestudeert momenteel de impact van de aangekondigde reisrestricties. Vanaf Schiphol wordt door KLM doorgaans op twaalf Amerikaanse steden gevlogen. Na New York zijn Los Angeles en San Francisco daarbij de belangrijkste bestemmingen. Het gaat in totaal wekelijks om 93 vluchten. Als onderdeel van het pact met de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines worden achttien steden aangedaan.

De reisbranche vreest dramatische gevolgen, zei directeur Frank Oostdam van brancheorganisatie ANVR vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. ,,De afgelopen dagen buitelde het ene na het andere aangepaste reisadvies over elkaar heen. Maar dit is toch wel een flinke flinke domper voor ons, de vakantiegangers en ook voor zakelijke reizigers.” Voor de reisorganisaties is er nog veel onduidelijk. Maar Oostdam gaat ervan uit dat mensen hun reis kunnen annuleren omdat de reizen niet meer door kunnen gaan.

,,Als luchtvaartmaatschappijen niet meer kunnen vliegen en reisorganisaties hun reizen niet meer kunnen uitvoeren, krijgen mensen hun geld terug en kunnen kosteloos annuleren. Het is voor de reiswereld een dramatische situatie. We zien dat het hele grote gevolgen gaat hebben voor de sector en de medewerkers. Ik maak mij daar grote zorgen over. Vliegen op de Verenigde Staten is een ‘lifeline’. Dat is zo belangrijk voor de Nederlandse economie en de Nederlandse luchtvaartsector. We zullen met elkaar moeten kijken hoe we hier mee moeten omgaan. Dit is echt dramatisch voor Nederland.”