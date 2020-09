Trump verdiende te weinig om belasting te betalen (maar ging wel voor 70.000 dollar naar kapper)

VIDEODe Amerikaanse president Donald Trump heeft slechts 750 dollar (zo’n 644 euro) aan inkomstenbelasting betaald in 2016, het jaar dat hij de presidentsverkiezingen won. Dat meldt The New York Times . De krant heeft inzage gekregen in zijn belastingaangiftes over de afgelopen twintig jaar.

In 2017 droeg Trump eveneens 750 dollar af aan de fiscus. In de daaraan voorafgaande vijftien jaren betaalde hij tien jaar lang helemaal geen inkomstenbelasting omdat hij opgaf veel meer geld te verliezen dan te verdienen. Hij schreef bovendien grote bedragen af aan zakelijke kosten, onder meer voor brandstof voor zijn vliegtuig en maaltijden. Ook voerde hij 70.000 dollar (ruim 60.000 euro) op aan kosten voor de kapper in de tijd dat hij te zien was in realityshow The Apprentice (veertien seizoenen tussen 2004-2015) en nog eens ruim 95.000 dollar (meer dan 82.000 euro) aan de favoriete kapper en visagist van dochter Ivanka.

Ook huurde hij zijn dochter in als ‘adviseur’ bij veel deals die hij maakte - zij streek dan twintig procent op, bedragen die in de honderdduizenden tot wel miljoenen oplopen per gesloten overeenkomst. Hij kon die kosten vervolgens als aftrekpost opvoeren.

Verlieslijdende golfbanen

Hij verdiende aan The Apprentice over al die jaren zo'n 427,4 miljoen dollar (367 miljoen euro) en nog eens 176,5 miljoen dollar (ruim 150 miljoen euro) aan winst door investeringen in zeer succesvolle kantoorcomplexen. Toch betaalde hij daar nauwelijks belasting over: door het opvoeren van oude en nieuwe verliezen (zoals 315,6 miljoen dollar - 271 miljoen euro - voor de meerdere verlieslijdende golfbanen die hij bezit) bleef zijn belastingteruggaaf meerder jaren op 0.

Terwijl de president bezig is aan een herverkiezingscampagne waarvan de peilingen aangeven dat hij die dreigt te gaan verliezen, staan zijn financiën volgens The New York Times onder grote druk: Trump wordt geteisterd door verliezen en heeft honderden miljoenen dollars aan schulden waar hij persoonlijk garant voor staat. Hij moet de komende jaren zo’n 400 miljoen dollar (344 miljoen euro) aflossen aan schuldeisers. ‘Uiteindelijk is mister Trump succesvoller in het spelen dat hij een groot zakenman is dan hij in werkelijkheid is’, schrijft de krant.

Belastingteruggave

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan. Ook hangt hem de uitkomst van een al tien jaar durende auditstrijd met de Internal Revenue Service over de legitimiteit van een belastingteruggave van 72,9 miljoen dollar (zo’n 62,6 miljoen euro) boven het hoofd. Trump claimde en ontving dat enorme bedrag nadat hij enorme verliezen had ingebracht. Een ongunstige uitspraak kan de president meer dan 100 miljoen dollar (zo’n 86 miljoen euro) kosten.



Amerikaanse presidenten zijn niet verplicht details over hun persoonlijke financiën vrij te geven, maar sinds Richard Nixon hebben alle presidenten dat wel gedaan. Trump heeft met die traditie gebroken door zijn aangiftes niet te openbaren, een lange strijd daarover te voeren bij rechtbanken en speculaties aan te wakkeren over wat er precies in staat.



Tijdens een persconferentie in het Witte Huis noemde hij het bericht in de krant ‘fake news’. Alan Garten, een advocaat van de Trump organisatie, ontkende het nieuws ook. Hij zei dat de meeste, zo niet alle, feiten in het stuk ‘onnauwkeurig’ waren. In de krant zegt hij dat de president in het verleden ‘tientallen miljoenen dollars’ heeft betaald aan inkomstenbelasting.

Volledig scherm President Donald Trump © AP

Bekijk al onze video's over de Amerikaanse presidentsverkiezingen in deze playlist.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.