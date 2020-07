Trump vervangt campagneleider herverkiezing

Parscale was sinds begin 2018 hoofd van Trumps herverkiezingscampagne. Ook was hij betrokken bij diens eerste gooi naar het presidentschap in 2015. Bill Stepien, die al onderdeel uitmaakte van het campagneteam, is het nieuwe hoofd. Parscale krijgt een andere rol.

,,Beiden waren zeer betrokken in onze historische overwinning in 2016", schreef Trump op Facebook over Parscale en Stepien. ,,Ik kijk ernaar uit samen een grote en zeer belangrijke tweede overwinning te behalen.”

Verschillende Amerikaanse media berichtten dat Trump niet tevreden zou zijn met de recente koers die Parscale uitzette voor de campagne. Trumps eerste grote verkiezingsrally sinds het begin van de pandemie, in de staat Oklahoma, veroorzaakte een stijging van het aantal besmettingsgevallen in de staat. Ook zou Trump niet tevreden zijn geweest over de opkomst van ‘maar’ een paar duizend mensen. Een deel van de rally ging niet door vanwege een gebrek aan publiek. Na de rally bleek dat enkele campagnemedewerkers besmet waren geraakt met het virus.