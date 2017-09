Trump voor de negende keer opa geworden

Vader Eric Trump twitterde het nieuws met een fotootje van de baby erbij: ‘Lara en ik zijn blij te mogen melden dat onze zoon Eric ‘Luke’ Trump vanochtend om 8:50 is geboren’. Opa Donald Trump feliciteerde de ouders even later ook op Twitter.

Het is het eerste kind voor Lara en Eric Trump, die in 2014 trouwden. Volgens de New York Times is het jongetje geboren in New York. In een mail schrijft Eric Trump aan de krant dat zijn zoontje een grote bos blond haar heeft en 7 pond weegt. De Amerikaanse president heeft vijf kinderen. Zijn oudste zoon Don Jr heeft vijf kinderen, dochter Ivanka is moeder van drie kinderen. Daarmee is Eric het negende kleinkind.