Trump: waarom mensen uit achterlijke landen naar de VS halen?

In de VS wordt momenteel door een select groepje Democraten en Republikeinen gewerkt aan een nieuwe immigratiedeal, die onder andere uitsluitsel moet geven over de 'dreamers'. Dit zijn kinderen die op zeer jonge leeftijd naar de VS zijn gebracht door hun ouders en in het land zijn opgegroeid. President Barack Obama bepaalde dat zij mochten blijven, maar Trump was het hier niet mee eens de beslissing kwam op de tocht te staan.