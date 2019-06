Trump weet precies wat de Britten moeten doen: stap uit overleg met de EU

74 migranten proberen Kanaal over te steken in kleine bootjes

0:02 Tientallen migranten hebben zaterdag in acht kleine bootjes gepoogd het Kanaal over te steken van Frankrijk naar Groot-Brittannië. Slechts één boot bereikte de kust in het zuidoosten van Engeland.Onder de opvarenden die zijn aangehouden waren ook kinderen.