Trump wil ex-minister terug op Justitie

Barr heeft zich eerder kritisch uitgelaten over het speciale onderzoek van Robert Mueller naar mogelijke banden van de entourage van Trump met Russen tijdens de verkiezingscampagne in 2016. Trump vindt dat onderzoek een op niets gebaseerde heksenjacht tegen hem. Het onderzoek staat formeel onder toezicht van het ministerie van Justitie.



Mueller wil vandaag met informatie komen over de stand van zaken in zijn onderzoek. Hij gaat dan volgens Amerikaanse media in op de vraag in hoeverre ex-medewerkers van Trump hem hebben geholpen of gehinderd in zijn onderzoek. Het gaat vooral om ex-campagneleider Paul Manafort, een voormalig advocaat en vertrouwensman van Trump, Michael Cohen, en ex-veiligheidsadviseur Michael Flynn.