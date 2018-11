Trump wil geen verdere sancties Saoedi-Arabië na moord op Khashoggi

Khashoggi werd op 2 oktober vermoord in het Saoedische consulaat in Istanboel toen hij daar documenten ging ophalen voor zijn aanstaande huwelijk met zijn Turkse verloofde. De Turkse veiligheidsdiensten wezen al snel naar Saoedi-Arabië en in het bijzonder kroonprins Mohammed bin Salman als opdrachtgever van de moord. Vorige week werd bekend dat ook de CIA de prins in het vizier heeft. De veiligheidsdienst zou een onderschept telefoongesprek in het bezit hebben tussen Khashoggi en Khalid bin Salman, de Saoedische ambassadeur in de Verenigde Staten en een broer van de kroonprins. De ambassadeur zou Khashoggi hebben gebeld om hem te zeggen dat hij naar het consulaat in Istanboel moest om documenten op te halen die hij nodig had om te kunnen trouwen met zijn Turkse vriendin. Hij bezwoer Khashoggi dat dit veilig was.



,,Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat de kroonprins kennis had van de tragische gebeurtenis’’, zei Trump vandaag. ,,Misschien had hij dat, misschien had hij dat niet. Maar dat gezegd hebbende, we zullen misschien wel nooit alle feiten van de moord op Jamal Khashoggi kennen.” Volgens de president ontkennen de koning en kroonprins van Saoedi-Arabië elke betrokkenheid bij de moord.