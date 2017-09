Trump wil in navolging van Frankrijk grootse militaire parade op 4 juli

Trump lanceerde het idee aan het begin van een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron, maandag in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Trump zei dat hij zijn stafchef van het Witte Huis, de gepensioneerde generaal John Kelly, heeft gevraagd te kijken naar de mogelijkheid zo'n parade te organiseren voor de Amerikaanse militaire macht.

Trump zei dat hij onder de indruk was geweest van de Franse parade die hij samen met Macron op 14 juli had bijgewoond. ,,Doordat ik daar getuige van was, kreeg ik het idee om ook zoiets te doen op 4 juli in Washington langs Pennsylvania Avenue'', zei hij tegen verslaggevers. ,,We zijn op dit moment de mogelijkheden aan het onderzoeken.''