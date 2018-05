Trump wil onderzoek naar mogelijke infiltratie campagne

Vader duwt dochter van brug en springt zelf: 'Vergeef me, vergeef me'

20 mei Een vader heeft zondag in Midden-Italië zijn dochter van een brug afgeduwd, de dood in. Hij sprong haar later, 'vergeef me, vergeef me' roepend, na de diepte in en overleefde het ook niet. Het drama gebeurde op een 30 meter hoge brug van een autosnelweg in de buurt van Francavilla al Mare in de Abruzzen.