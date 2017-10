Trump wil uit atoomdeal met Iran stappen

Deze stap zou er toe kunnen leiden dat op termijn de sancties van de VS tegen Iran weer worden hervat. Het ziet er echter naar uit dat Trump niet aan het Congres zal vragen de sancties te hervatten, schrijft de Washington Post . Zo breekt Amerika wel het pact open, maar is het geen volledige stap terug naar de situatie van voor de onderhandelingen.

In 2015 werd na lang onderhandelen een baanbrekend akkoord gesloten tussen de vijf vetomachten van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland, de zogenoemde zogenoemde P5+1.

De toespraak van Trump is gepland voor volgende week donderdag, de deadline om het Congres te 'informeren' over de mate van Irans naleving van het akkoord is 15 oktober. De Amerikaanse president noemde het akkoord eerder al eens 'de slechtste deal ooit'.

Rusland

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, verklaarde vandaag naar aanleiding van het nieuws dat hij hoopt dat Donald Trump een 'gebalanceerde' afweging maakt. ,,Het is belangrijk dat we het in de huidige vorm behouden", zegt Lavrov over de atoomdeal. ,,En natuurlijk is de deelname van de Verenigde Staten hierin een belangrijke factor."